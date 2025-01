V Velenju navdušeni Ljubljančani in Kamničanke

Velenje je bilo prizorišče finalnih tekem slovenskega pokala v odbojki za moške in ženske. Naslova sta si pričakovano priigrala ACH Volley in Calcit Volley. Ljubljančani so s 3:0 (22, 22, 14) premagali i-Vent Maribor, izpolnili prvega od treh ciljev sezone in osvojili svojo 15. pokalno lovoriko. Odbojkarice iz Kamnika pa so petič v zgodovini zmagovalke pokala. V finalu so s 3:0 (1200 gledalcev; 21, 13, 16) premagale tradicionalne tekmice, igralke OTP banke Branika.

Pravih možnosti, da bi petič osvojili pokalni naslov, niso imeli

Ljubljančani so v tej sezoni na domačih igriščih suvereni, v prvenstvu in pokalu še niso izgubili tekme, tekmecem so prepustili le tri nize. Malo je bilo tistih, ki so verjeli, da bi lahko klonili v finalu pokala. Še največji optimisti so bili trener Mariborčanov Sebastijan Škorc in njegovi varovanci, ki se niso hoteli predati ne pred in ne med tekmo.

Odbojkarice Calcita Volleyja so upravičile status favoritinj. FOTO: Calcit Volley

V njej so sicer vsaj v dveh nizih kazali zobe, a pravih možnosti, da bi petič osvojili pokalni naslov, niso imeli. Pomanjkanja borbenosti in motivacije jim ne gre očitati, Škorc jih je tudi dobro pripravil, toda vse to je bilo premalo, kakovostna prednost in prednost v izkušnjah sta bili le preveliki, da bi lahko prišlo do presenečenja. Škorc je s prikazanim v dveh nizih lahko zadovoljen, razočaran pa nad rezultatom, obratno pa najbrž velja za stratega Ljubljančanov Matjaža Hafnerja. S 13 točkami sta bila pri zmagovalcih najučinkovitejša Amir Golzadeh in Luka Marovt, pri Mariboru je toliko točk dosegel Jaka Sešek, nekdanji igralec ACH Volleyja, v statistiko je vpisal tudi pet blokov.

Najdič: Videlo se je, kaj pomenijo pokalne tekme

Dekleta? V vrstah zmagovalk je bila z 18 točkami najučinkovitejša hrvaška korektorica Mika Grbavica, Maša Pucelj jih je dodala 13, toliko jih je na drugi strani dosegla Iza Mlakar.

»Tekmo smo začeli zelo nervozno, videlo se je, kaj pomenijo pokalne tekme, ko je samo ena tekma. Preprosto nam igra ni stekla, naredili smo preveč lastnih napak, do sredine prvega niza smo bili premalo odločni. Nato smo dvignili svojo raven igre, ki bi lahko bila boljša, ampak kot rečeno, to so te finalne tekme, ki jih je težko igrati. Vesel sem, da smo bili tudi s to igro, ki smo jo prikazali, boljši od nasprotnic in prišli do pokalne lovorike,« je po tekmi dejal trener Calcita Bruno Najdič.