Bogato zbirko sta dopolnili še z eno bronasto kolajno

Na tekmi za svetovni pokal v šprintu na mirnih vodah v Szegedu sta za nov slovenski uspeh poskrbeli Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. Primorska naveza je med dvojci kajakašic osvojila bronasti kolajni na 500 metrov in nadaljevala niz uvrstitev na zmagovalne stopničke, saj je prav v vseh skupnih nastopih na največjih tekmovanjih stala na stopničkah.



Čeprav sta od zadnjega skupnega nastopa na preizkušnji najvišje ravni minili že skoraj dve leti, sta nadaljevali tam, kjer sta končali sezono 2019. Na zmagovalnem odru tekme v Szegedu. V današnjem finalu ženskih kajakaških dvojcev sta osvojili tretje mesto, in sicer z nekaj manj kot sekundo in pol zaostanka za Nemkama Sabrino Hering-Pradler in Tino Dietze, ki sta se veselili zmage. Drugi sta bili Poljakinji Justyna Iskrzycka in Helena Wisniewska.

Malo se je zatikalo, a imata čas za popravke

»Res je lepo, da sva po vsem tem času še vedno konkurenčni. To pomeni, da sva dobro trenirali in da lahko optimistično pričakujeva olimpijsko sezono. Danes nama na ogrevanju ni šlo tako super kot včeraj, malo se je zatikalo, ampak verjamem, da je še čas, da to popraviva,« je povedala Špela Ponomarenko Janić.



Anja Osterman je dodala: »Na štartnem seznamu vedno pogledava, kdo je zraven, da imava vse pod kontrolo. Danes to ni bilo problematično, bolj to, kako nama je drsel čoln. Veva, kaj morava popraviti in na čem delati. Kljub veslanju, ki ni bilo dobro, sva osvojili tretje mesto, zato veva, da sva na dobri poti, da bova enkrat odveslali tekmo, s katero bova lahko stoodstotno zadovoljni.«

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: