Bogdan Gabrovec čestital za olimpijske podvige in podprl Ukrajince

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je danes pozitivno ocenil slovenski nastop na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Predstavil je tudi načrt za pomoč ukrajinskim športnikom, imenoval člane in vodstvo sveta zavoda Nacionalnega olimpijskega inštituta ter predstavil naslednje korake pri pobudi za OI treh dežel.

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je uvodoma čestital slovenskim dobitnikom kolajn ter drugim članom reprezentance v kitajski prestolnici. Vodja ekipe Tomaž Barada je izpostavil, da so bile OI zelo posebne zaradi pandemije novega koronavirusa, kljub temu pa slovenski športniki niso imeli večjih težav. Slovenija je bila petnajsta najuspešnejša po žlahtnosti odličij, glede na število prebivalcev pa druga.

Vodja slovenske ekipe Tomaž Barada je izpostavil, da so bile OI zelo posebne zaradi pandemije novega koronavirusa. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V Sloveniji 150 ukrajinskih športnikov

Ob koncu so govorili tudi o ruskem napadu na Ukrajino. OKS je v sodelovanju z uradom za begunce prevzel koordinacijsko vlogo pri iskanju povezav, ki bi ukrajinskim športnikom beguncem omogočild vadbo v času njihovega bivanja v Sloveniji. Ta čas je po oceni OKS pri nas okrog 150 ukrajinskih športnikov, 94 se jih je doslej obrnilo na OKS, ki je že rešil 87 primerov. V povezavi z Mednarodnim olimpijskim komitejem in Olimpijskim komitejem Ukrajine OKS pripravlja tudi dodatne programe za otroke, da bi jih z občasnimi dejavnostmi gibanja in igre skozi šport vsaj za kratek čas odtrgali od aktualnih skrbi.

MOK je že kmalu po ruskem napadu priporočil svojim članicam naj prepovedo nastope ruskim in beloruskim športnikom in sodnikom ter drugim osebam na tekmovanjih ter da naj v omenjenih dveh državah prav tako do nadaljnjega ne pripravljajo nobenih tekmovanj. OKS se je uradno pridružil tej pobudi.

IO OKS je v nadaljevanju imenoval člane sveta zavoda Nacionalnega olimpijskega inštituta ter za v. d. predsednika imenoval Mateja Tušaka, člani pa so še Metoda Dodić Fikfak, Edvard Kolar, Rado Pišot, Matjaž Vogrin, Janez Vodičar in Aleks Leo Vest. Za v.d. direktorja so predlagali Andraža Kopača.

Združili so Fundaciji Leona Štuklja in Miroslava Cerarja, ki nosita ime dveh izjemnih slovenskih telovadcih, ki sta ena najboljših slovenskih športnikov nasploh. S fundacijama že nekaj let zbirajo denar za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij.