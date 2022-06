Boksarji z ruskim predsednikom znova pod drobnogledom Moka

Mednarodna boksarska zveza (IBA) po petkovi odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) tudi v prihodnje ostaja brez pravice do organizacije olimpijskih tekmovanj. Razlog so številni primeri korupcije v njenih vrstah in tekmovanjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zvezi IBA je bila odvzeta že organizacija turnirja na olimpijskih igrah v Tokiu, zdaj pa je bil ta ukrep podaljšan še za igre v Parizu čez dve leti. Boksu zaradi tega celo grozi, da bi lahko bil črtan z olimpijskega programa v Los Angelesu leta 2028.

»V interesu športnikov in celotne boksarske skupnosti je, da se IBA odvzame kvalifikacije in organizacijo olimpijskega turnirja,« je po petkovi odločitvi dejal športni direktor Moka Kit McConnell.

McConnell je potrdil, da boks ostaja na programu iger v Parizu. Za tem pa so stvari odprte. Mok je namreč izjemno zaskrbljen nad vodenjem, zagotavljanjem sojenja in finančnim upravljanjem zveze, ki vodi amaterski boks po svetu.

Ponovna izvolitev Rusa Umarja Kremljeva na vrh IBA pred časom je trenutno pod drobnogledom Mednaodnega razsodišča za šport (Cas) v Lozani. Mok pa skrbi tudi odvisnost IBA od ruskega denarja, še poroča AFP.

Kot je dodal McConnell, bo Mok v prihodnje, po posvetovanju s prireditelji in športniki, določil način organizacije boksarskega turnirja v Parizu.

Čez dve leti bi Slovenija lahko imela prvič v zgodovini svojega tekmovalca na olimpijskem turnirju. Največji favorit za prvi slovenski nastop na OI je Pirančan Tadej Černoga (do 60 kg), tudi edini Slovenec z dvema zmagama na svetovnih prvenstvih.

Kdaj bo kvalifikacijski turnir za uvrstitev na olimpijski turnir v Parizu, še ni znano.