Boksarski faloti so se sporazumevali z gibi in znaki

Predsednik Mednarodne boksarske zveze Umar Kremlev (spodaj) je prisluhnil ugotovitvam Richarda McLarna. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Svet olimpizma in boksa so pretresla razkritja znanega kanadskega športnega pravnika, ki v svojem poročilu trdi, da je bilo prirejenih najmanj deset boksarskih dvobojev na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016.»Sodniki so bili ustrahovani, ob ringu pa so se sporazumevali z gibi in znaki,« je razkril McLaren.Kanadski odvetnik, ki je pred leti zaslovel s preiskavo o vpletenosti ruskega državnega vrha pri zlorabi dopinga za doseganje vrhunskih športnih rezultatov, je tokrat preiskavo opravil na željo Mednarodne boksarske zveze (Aiba), ki se je zadnja leta znašla v primežu obtožb o zlorabah in manipulacijah. Mednarodni olimpijski komite (Mok) jo je zato maja 2019 suspendiral, tako da je boksarski turnir na letošnjih igrah v Tokiu potekal v organizaciji Moka.McLaren je v poročilu zapisal, da za vsaj deset dvobojev na igrah v Rio de Janeiru obstaja sum, da so bili rezultati prirejeni oziroma vnaprej določeni. Sistem korupcije je bil nastavljen že mnogo prej. Obstajajo indici, da se je vse skupaj začelo že na tekmovanjih leta 2011 in nadaljevalo na olimpijskih igrah v Londonu 2012, je zapisal McLaren.»Aiba ima dolgo zgodovino manipuliranja in korupcije,« je na predstavitvi poročila v četrtek dejal McLaren. V to naj bi bila vpletena tudi nekdanji predsednikin bivši izvršni direktorV poročilu ni imen vpletenih oseb, ampak je govora o "sistemski manipulaciji, ki temelji na ustrahovanju in poslušnosti".»Tajvanec Wu in Francoz Bouzidi sta bila ključna pri organizaciji sistema, ki je podpiral manipulacije in korupcijo,« je zapisal McLaren.V poročilu je nekaj primerov, kako je potekalo prirejanje dvobojev. V določenih primerih so organizatorji obiskali sodnike v hotelskih sobah in jim razložili, kateri boksar bo zmagal naslednji dan, sicer pa so imeli sodniki ob ringu tudi svoj znakovni jezik, s katerim so se sporazumevali in sprejemali odločitve.»Sistem je bil dobro premišljen in natančno izveden. Sodniki, ki v njem niso želeli sodelovati, pač niso sodili na velikih tekmovanjih oziroma olimpijskih igrah,« je še zapisano v poročilu.Na poročilo se je odzvala tudi Aiba. Zapisala je, da bo preučila izsledke raziskave o korupciji na olimpijskih igrah 2016 in uvedla dodatne spremembe za zagotovitev integritete športa.»Aiba je najela profesorja McLarna, saj ne želi ničesar skrivati. V našem športu ni prostora za goljufe, zato bomo preučili predlagane reforme in pravno izsledili vse, ki so sodelovali v nečednih poslih,« je dejal predsednik Aibe