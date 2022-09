Boksarski šampion prejel vpoklic v vojsko

Nekdanji boksarski svetovni prvak v težki kategoriji v različici WBA Nikolaj Valujev je prejel vpoklic za rusko vojsko za vojno v Ukrajini. Najvišji (213 cm) in najtežji (150 kg) svetovni prvak v zgodovini se je po koncu kariere preselil v politiko in pozneje postal poslanec v stranki predsednika Rusije Vladimirja Putina Enotna Rusija.

Nikolai Valujev je prejel vpoklic v rusko vojsko. FOTO: Maksim Šemetov/Reuters

»Po mojem mnenju so vsi poslanci prejeli vabilo,« je dejal Valujev za ruski časopis Izvestia.

»Ali bom šel? Seveda bom šel. Moji kolegi so poziv za služenje vojaškega roka prejeli v dumi, jaz pa moram domov. Prejel sem ga tik pred odhodom v Donbas, ko me ni bilo doma. Naslednji teden se bom zagotovo oglasil na naborni urad,« je bil jasen 49-letni šampion in zdaj tudi politik, ki je športno kariero končal zaradi resnih težav s kostmi in sklepi leta 2010. Valujeva je leta 2009 v zadnjem profesionalnem dvoboju premagal David Haye.