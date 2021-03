Bolje začeli Kamničani, zaključili pa Ljubljančani

Odbojkarji moštva ACH Volley so se uvrstili v zaključni dvoboj državnega prvenstva. V tretji tekmi polfinala so v dvorani Tivoli s 3:1 (-21, 18, 14, 23) premagali igralce Calcita Volleyja in jih izločili z 2:1 v zmagah.



Odbojkarji ACH Volleyja tako ostajajo v igri za 17. naslov državnega prvaka (že 16. zaporednega), potem ko so v odločilni polfinalni tekmi strli odpor Calcita. V prvi polovici uvodnega niza so bili branilci lovorike v prednosti, nato pa se je tehtnica nagnila na stran Kamničanov, ki so pobegnili za štiri in tudi pet točk ter prednost držali do konca niza.



Zatem se je slika obrnila. V drugem nizu so gostje vodili le na začetku niza, nato so bili zraven še pri 15:17, nakar so gostitelji le še večali prednost za zanesljivo zmago v tem delu igre. V tretjem nizu je od začetka do konca prevladoval ACH Volley, četrti niz pa je bil spet precej bolj zanimiv.



Ljubljančani so po izenačenem nizu v končnici prešli v vodstvo s 23:20, toda Kamničani so še enkrat izenačili (23:23), ko je bil v napadu uspešen Mitja Gasparini. A to je bilo tudi vse, kar je uspelo gostom, domači odbojkarji so se po bloku Božidarja Vučićevića veselili zmagovite točke. Vučićević je bil z 20 točkami tudi najučinkovitejši igralec na tekmi, Milosz Hebda pa jih je za Calcit prispeval ducat.



V velikem finalu se bodo Ljubljančani pomerili z odbojkarji mariborskega Merkurja, prva tekma pa bo na sporedu že ta petek v Mariboru. Kamničani se bodo dan pozneje v prvem dvoboju za tretje mesto v Kanalu spoprijeli z igralci kluba Salonit Anhovo.

