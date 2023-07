Brad Pitt je v Silverstonu zasenčil Maxa Verstappna

Max Verstappen je v nedeljo vnovič prepričal ljubitelje formule ena, da mu tekmeci ne morejo do živega, toda na veliki nagradi Velike Britanije je še več pozornosti pritegnil Brad Pitt. Priljubljeni ameriški igralec se je mudil v Silverstonu ob začetku snemanja filma Veliki krog.

V njem upodablja dirkača, ki se vrne na tekmovalne steze v domišljijskem moštvu Apex na željo lastnika, ki ga igra Javier Bardem. Da bi bili prizori čim bolj realistični, so se dogovorili z Mednarodno avtomobilistično zvezo, ki je snemalni ekipi omogočila dostop do proge, boksov in dirkalnikov.

Pitt se je med drugim pojavil tudi na sestanku voznikov in njihovi tradicionalni predstavitvi pred VN Velike Britanije, ob progi pa je bilo izjemoma enajst moštvenih boksov. Poleg desetih za stalne člane svetovnega prvenstva še eden za Apex. Režiser Joe Kosinski pravi, da želi posneti najbolj verodostojen film o avtomobilizmu v zgodovini, hkrati pa ponuditi povsem svež pogled nanj. Zato je njegov svetovalec sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton.