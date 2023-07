Brad Pitt se pripravlja na dirkaško vlogo

Formula 1 ta konec tedna gostuje v Silverstonu, poleg dirkanja na najvišji ravni, ki zaznamuje britanski vikend, pa dogajanje tokrat spremljajo tudi televizijske kamere. Ne le običajne, ki prenašajo tekmovalno sliko v svet, temveč tudi filmske, saj se v Silverstonu že začenja snemanje novega igranega filma o formuli 1.

Naslov naj bi mu bilo Apex, čeprav to še ni potrjeno, eden od producentov filma je tudi Lewis Hamilton. Glavni zvezdnik bo Brad Pitt, ki je za vlogo šel na tečaje vožnje z bolidi od formule 4 navzgor, v filmu pa Pitt vozi avtomobil formule 2, ki ima predelano zunanjost, da izgleda kot pravi dirkalni bolid iz elitnega razreda formule.

Ko imajo tekmovalci premor, na vrsto pride glavni zvezdnik

V Silverstonu so za filmsko ekipo pripravili posebno garažo, ki je na videz povsem enaka kot garaže preostalih desetih ekip, pri tem so tesno sodelovali z Mercedesom in na podlagi njihovih priporočil oblikovali videz garaže, bolida ipd. In vmes, ko je med treningi, kvalifikacijami in dirkami premor v Silverstonu, na dirkališče pride filmska ekipa z Bradom Pittom na čelu in snema prizore.

Filmska garaža v Silverstonu. FOTO: Reuters

Pittovemu karakterju bo v filmu ime Sonny Hayes, njegovega ekipnega kolega bo igral britanski igralec Damson Idris. Snemanje filma poteka pod okriljem Apple Original Films, režiser je Joseph Kosinski, ki je režiral tudi Top Gun: Maverick, glavni producent pa eden od velikanov hollywooda Jerry Bruckheimer.

"Ekipi smo poizkušali kar najbolj pomagati pri snemanju. Iz F2 avtomobila smo jim izdelali masko, da izgleda kot F1 avtomobil, želeli smo jim čim bolj približati dejansko dogajanje, da bo film kar najbolj realističen, Bradu je svetoval tudi Lewis Hamilton, ki je zraven kot eden od producentov. Garažo so oblikovali po kopitu naše, navzven vse skupaj izgleda kor prava garaža ekipe," je dodatne zadolžitve ekipe Mercedesa komentiral njen šef Toto Wolff.