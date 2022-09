Carlsen se je prvič javno odzval na prekinjeni dvoboj z najstnikom iz ZDA

Norveški šahovski šampion Magnus Carlsen se je prvič javno odzval na neodigrani dvoboj z 19-letnim Američanom Hansom Niemannom na spletnem turnirju Julius Bär Generation Cup. »Žal tega ne morem komentirati, toda ljudje lahko sami poiščejo odgovore, kar so tudi naredili,« je svetovni prvak povedal za spletno stran chess24 in dodal, da bo dogodek komentiral pozneje.

»Moram reči, da sem navdušen nad Niemannovo igro in menim, da je njegov mentor Maxim Dlugy opravil zelo dobro delo,« je še dejal Carlsen, ki pa ni želel povedati, zakaj je v zvezi s tem izpostavil prav Dlugyja.

Carlsen je na omenjenem turnirju z Niemannom dvoboj prekinil po le nekaj minutah in eni sami potezi, nakar je brez komentarja zapustil videoklepet. Šahovski svet poroča, da Carlsen obtožuje Niemanna prevare in uporabe sodobne tehnike, vendar pa dokazov za to ni.

Do prvega spora je prišlo pred 14 dnevi na pokalu Sinquefield v St. Louisu, kjer je norveški superzvezdnik presenetljivo izgubil proti ameriškemu najstniku in se prvič v karieri umaknil s turnirja. Carlsen takrat ni navedel razlogov za umik, le na tviterju je čivknil stari intervju Joseja Mourinha, v katerem je portugalski nogometnega trenerja omenil: »Raje ne rečem ničesar. Če nekaj rečem, se takoj znajdem v velikih težavah in nočem zabresti v velike težave.«

Šahovska scena si Carlsenov odstop razlaga kot obtožbo goljufije zoper Niemanna. Američan je namreč v pogovoru med pokalom Sinquefield priznal, da je, ko je bil star 12 in 16 let, dvakrat goljufal v spletnih igrah, nikoli pa osebno za šahovnico.

Zdaj šahovska javnost čaka na razplet turnirja Julius Bär Generation Cup. Carlsen namreč še naprej blesti in še vedno obstaja možnost, da se bo prav z Niemannom pomeril v finalu za končno zmago.