Carlsen v kavbojkah poskrbel za škandal

V New Yorku se končuje še zadnji od treh velikih uradnih šahovskih dogodkov v organizaciji svetovne organizacije FIDE. Po šahovski olimpijadi in dvoboju za naslov svetovnega prvaka, je zdaj namreč na vrsti še svetovno prvenstvo v hitrih disciplinah (pospešeni in hitropotezni šah). Izbira lokacije za prestižni zaključek šahovskega leta v mestu, ki nikoli ne spi, se na prvi pogled morda zdi sila eksotičen, a New York ima že od nekdaj močno šahovsko tradicijo. Poleg dejstva, da je bil tukaj dom nekdanjega svetovnega prvaka, kontroverznega ameriškega čudežnega dečka, Bobbya Fischerja, je bil obenem tudi velikokrat prizorišče pomembnih šahovskih dogodkov v začetku prejšnjega stoletja.

Na tem SP nastopa 250 šahistk in šahistov iz 58 držav. Med njimi je kar 136 takšnih, ki se ponašajo z naslovom velemojstra. V New Yorku se je zbrala praktično vsa svetovna šahovska elita, pri čemer sta po pričakovanjih odsotna oba dvobojevalca za naslov svetovnega prvaka. Ne glede na vsa zveneča imena pa največjo pozornost javnosti že pregovorno dobi najboljši šahist na svetu Norvežan Magnus Carlsen, ki je čez prišel ubraniti naslova v hitrih disciplinah. A tokrat prahu ni dvignil zaradi odličnega šahiranja, temveč škandala, ki ga je povzročil s tem, ko ni spoštoval pravila oblačenja na tovrstnih prvenstvih. Ta namreč strogo prepovedujejo nošenje udobnih športnih oblačil in obutev, kamor med drugim sodijo tudi kavbojke, ki si jih je »privoščil« Carlsen. Po odrejeni kazni dvestotih dolarjev in naročilu, da si do naslednjega kola omisli primernejša oblačila, se je prvi nosilec turnirja odločil za protest, s čimer je v nadaljevanju sledila izključitev iz turnirja. Šahovski svet se je nemudoma razdelil v dva tabora – tiste, ki podpirajo Carlsena in tiste, ki zagovarjajo FIDE. Škandal odpira mnoga vprašanja povezana s strogimi in občasno nerazumljivimi pravili, ki jih narekujejo pravila FIDE z namenom dviga šahovske kulture, obenem pa na drugi strani preveč obremenjujejo šahiste. V ozadju se skriva še napet odnos Carlsena s FIDE, ki zaenkrat še ni pripravljena prisluhniti njegovim inovativnim predlogom vezanih na format trenutnega sistema osvojitve naslova svetovnega prvaka.

In če je na eni strani škandal s kavbojkami zasenčil po ratingu najboljšega na turnirju, je toliko bolj osvetlil končnega zmagovalca, 18-letnega ruskega velemojstra Volodarja Murzina. Mladenič je v trinajstih kolih edini zbral 10 točk (7 zmag, 6 remijev) in ostal neporažen v izjemno hudi konkurenci. Na svoji poti do zmagoslavja je pokoril nekatera največja imena šaha, kot so super velemojstri Caruana, Nakamura, Duda in Praggnanandhaa. Družbo na stopničkah sta mu s pol točke manj (9,5) delala sorojaka, ki tako kot zmagovalec nastopata pod zastavo FIDE, velemojster Griščuk in Nepomnjašči.

V ženski konkurenci smo na stopničkah videli več nacionalne pestrosti. Med 110 igralkami je slavila izkušena indijska velemojstrica Humpy Koneru (8.5 točk iz 11 partij), za njo pa se je zvrstilo kar šest igralk z enakim izkupičkom točk (8). Boljši dodatni kriteriji so na drugo mesto uvrstili aktualno svetovno prvakinjo iz Kitajske, velemojstrico Wenjun Ju in na tretje rusko velemojstrico Katerino Lagno.