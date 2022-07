Kristjan Čeh z rekordom prvenstev do drugega slovenskega zlata na SP

Kristjan Čeh je na svetovnem prvenstvu v atletiki v ameriškem Eugenu v metu diska osvojil zlato kolajno z 71,13 metra, rekordom prvenstev. To je šele druga slovenska zlata kolajna in skupno šesta na dosedanjih osemnajstih SP. Doslej je bil zlat le Primož Kozmus v metu kladiva v Berlinu leta 2009.

»Po drugem metu, ki je bil več kot 69 metrov, sem si dejal le, da ne smem izgubiti kolajne, pa katerakoli bo. Že pred tekmo sem si postavil cilj, met čez 70 metrov in rekord prvenstev. Bilo je več kot 71 metrov in tako sem si želel še več. Ampak ni šlo več. Je pa to moja prva članska kolajna, in to zlata,« je bil po tekmi, ogrnjen s slovensko zastavo, vesel Čeh.

FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Srebro in bron v Litvo

Na Hayward Fieldu je bil razred zase. Še najbolj se mu je, tudi za prvo člansko odličje, približal Litovec Mykolas Alekna (69,27 m). Devetnajstletnik in lanski mladinski svetovni prvak je sin nekdanjega dvakratnega olimpijskega in dvakratnega svetovnega prvaka Virgilijusa Alekne. Tudi bron je šel v Litvo, osvojil ga je nekdanji svetovni prvak in aktualni evropski prvak Andrius Gudžius (67,55 m). Četrti je bil s 67,10 metra branilec naslova Daniel Stahl iz Švedske, tudi olimpijski zmagovalec iz Tokia.

Čeh je imel dva meta nad 70 metrov, edini je presegel to mejo in se povsem približal državnemu rekordu 71,27 metra, s katerim se je v Birminghamu 21. maja letos na diamantni ligi uvrstil na deseto mesto v zgodovini. Triindvajsetletni slovenski junak SP je finale začel s 65,27 metra in po metu zmajeval z glavo. Po uvodni seriji je bil peti, na prvih treh mestih so bili Gudžius (67,31 m), Alekna (66,64 m) in Stahl (66,59 m).

Potem je sledil met, ki jih je v tej sezoni 2,06 metra visoki Ptujčan sicer dosegel že mnogo. Gledalci na stadionu so po pristanku diska skoraj soglasno vzdihnili »Uuu!«. Po merjenju je sledil glasen aplavz. Čeh je vrgel 69,02 metra in uradni napovedovalec je že tedaj dejal, da bo to verjetno dovolj za odličje in da bo slovenski favorit za najvišja mesta lahko poslej metal sproščeno.

Kratko vodstvo Stahla

FOTO: Ben Stansall/AFP

V tretji seriji je Stahl na kratko prevzel vodstvo z 69,16 metra, a so mu sodniki dosodili prestop in je ostal peti (66,59 m). Tako je Čeh pred tretjim metom še naprej prepričljivo vodil. Po izpisanem izidu 71,13 metra na semaforju je visoko dvignil roke in glasno zakričal, pa se ga ni slišalo, ogromno gledalcev je v navdušenju nad izjemnim metom prav tako glasno pospremilo dosežek.

Alekna se je v četrti seriji Čehu približal, a disk ni prešel sedemdesetmetrske oznake (69,27 m). Čeh je nato vrgel 68,95 metra in v peti seriji 70,51 metra. Litovca na drugem in tretjem mestu sta prestopila, Stahl pa je s 67,10 metra prešel na četrto mesto. Čeh, ki je tekmo zaključil s svojim drugim najslabšim metom, 67,57 metra, kar pa bi bilo tudi dovolj za bron, je v kvalifikacijah drugi dan SP s prvim metom in z 68,23 metra gladko zmogel avtomatično kvalifikacijsko normo (66 m).

Tedaj je prišel na tekmovanje, stopil v krog za izmet in ga takoj nato zadovoljen zapustil, in tudi stadion, na katerem so se vsi preostali še vedno borili za finale. V kvalifikacijah je bil drugi, prvi izid je dosegel Alekna (68,91 m).

Neporažen na diamantni ligi

Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja in ta čas najboljši metalec diska na svetu na lanskih OI v Tokiu, kjer je bil peti, ni imel trenerja. Po sezoni se je dogovoril za sodelovanje z Gerdom Kanterjem. Ta je najboljši estonski športnik v zgodovini, nekdanji olimpijski in svetovni prvak ter lastnik tretjega izida vseh časov. Čeh je s 23. mesta, na katerem je bil uvrščen pred sezono, maja v Birminghamu napredoval na rob deseterice.

FOTO: Ezra Shaw/AFP

Ptujčan je na letošnji diamantni ligi neporažen, tako rekoč na vseh tekmah se je gibal okrog magične meje 70 metrov, zato je bil tudi v očeh tujih strokovnjakov in medijev favorit ter prepričljivo najboljši metalec diska dosedanjega dela sezone. Pred prvenstvom v ZDA je nastopil na le dveh velikih članskih tekmovanjih, 31. mesto je osvojil še na SP v Dohi leta 2019. Ima pa dve zlati kolajni z EP do 23 let in srebro s sredozemskih iger v Tarragoni 2018, letos v Alžiriji na sredozemskih igrah ni nastopil.

Na evropskem prvenstvu avgusta v Münchnu bo debitant, zaradi pandemije novega koronavirusa so prvenstvo pred dvema letoma v Parizu odpovedali in ga niso nadomestili, pred štirimi leti v Berlinu pa Čeh še ni nastopil.