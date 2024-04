Černoga ima lepe spomine na Beograd, tamkajšnji turnir bojkotira več držav

V Beogradu se je začelo 45. evropsko prvenstvo v olimpijskem boksu, na katerem se bodo dokazovali tudi trije slovenski borci. Kot prvi se bo od naših v ring podal Tadej Černoga (BK Portorož, do 60 kilogramov), ki se bo danes popoldne v osmini finala pomeril z Moldavcem Victorjem Vaculo. Na srbsko metropolo ima sicer lepe spomine, saj je pred slabimi tremi leti tam kot naš prvi boksar premagal dva tekmeca na svetovnem prvenstvu.

Iz Moldavije prihaja tudi prvi nasprotnik Mariborčana Djelona Januzaja (ŽBK Maribor), ki se bo jutri zvečer v osmini finala supertežke kategorije (nad 92 kilogramov) postavil po robu Nicolaiju Burdiuji. V nedeljo se bo pod slovensko zastavo boril še Nejc Petrič (Golden Gloves Gym, do 67 kilogramov), lanski evropski podprvak med mlajšimi člani (do 22 let) v Budvi. Njegov prvi tekmec bo v osmini finala Škot Sonny Kerr.

Nejc Petrič je dosegel že nekaj lepih uspehov. FOTO: Dejan Javornik

Na tokratnem prvenstvu stare celine sicer moči meri 337 boksarjev in boksark iz »le« 34 držav; kar nekaj reprezentanc se je protestno odpovedalo nastopu v Beogradu, ker na tekmovanju sodelujejo tudi Rusi.