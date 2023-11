Imeniten uspeh slovenskega boksarja na evropskem prvenstvu

Za imeniten uspeh slovenskega boksa je ob profesionalki Emi Kozin, novopečeni svetovni prvakinji supervelterske kategorije (do 69,85 kg) po različicah WBC in WBO, minuli konec tedna poskrbel tudi Nejc Petrič. Naš nadarjeni reprezentant je namreč na evropskem prvenstvu za mlajše člane in članice (do 22 let) v olimpijskem boksu v Budvi zablestel s srebrno kolajno v velterski kategoriji (do 67 kg).

Nejčeva pot do velikega finala je bila impresivna. V uvodnem krogu je namreč že v prvi rundi s prekinitvijo premagal Romuna Andreija Musteta, v četrtfinalu je bil prepričljivo po točkah s 5:0 (29:26, 29:26, 30:25, 29:26 in 29:26) boljši še od Madžara Rafaela Buze, v polfinalu pa je član ljubljanskega kluba Golden Gloves Gym že v drugi rundi zlomil odpor Srba Semiza Aličića.

V zaključnem dvoboju se je Petrič odločno postavil po robu Rusu Ahmadšohu Mahmadšojevu, mu nudil izvrsten odpor in na koncu tesno izgubil po točkah, čeprav jih ni bilo malo, ki so menili, da bi si zaslužil tudi zmago. A je tudi srebrna kolajna vredna zlata, če vemo, da je to eden od največjih uspehov slovenskega olimpijskega boksa.

Od naših boksarjev so v Budvi nastopili še Djelon Januzaj (nad 92 kg), ki je v četrtfinalu s prekinitvijo v uvodni rundi klonil proti Moldavcu Nicolaiju Burdiuji, Gal Šepic (do 75 kg) je moral v osmini finala po točkah z 0:5 priznati premoč Bolgaru Wiliamu Rosenovu Cholovu, Florijan Begaj (do 80 kg) je v osmini finala s prekinitvijo v drugi rundi izgubil z Rusom Beštom Šavlajevom, Gašper Podgoršek (do 71 kg) pa je v osmini finala po sodniški odločitvi z 0:5 potegnil krajšo proti Srbu Jovanu Nikoliću.