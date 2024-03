Mladi slovenski boksar od nokdavna do odmevne zmage

Vrhunski slovenski boksar Nejc Petrič, ki se je novembra lani v Budvi ovenčal z naslovom evropskega podprvaka v konkurenci do 22 let, je dosegel nov odmeven uspeh. Na močnem 61. turnirju evropske zveze Beograjski zmagovalec si je namreč včeraj izbojeval zlato lovoriko v velterski kategoriji (do 67 kilogramov).

Na poti do zmage je Petrič v polfinalu s 5:0 premagal Armenca Harutjunjo Ararata, v razburljivem zaključnem dvoboju pa je bil po soglasni sodniški odločitvi prav tako s 5:0 boljši še od Francoza Huga Grauja. In to kljub temu, da se je v uvodni rundi znašel na tleh, potem ko je prejel neugoden udarec. Toda 22-letni član ljubljanskega kluba Golden Gloves Gym se je pobral, prevzel nadzor nad dogajanjem v ringu in se po prevladi v preostalih dveh rundah veselil velike zmage.

Z njo je Petrič le še potrdil, da je resen kandidat za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Mimogrede: na največjo športno prireditev se doslej ni uvrstil še noben slovenski boksar.

Od naših borcev si je kolajno v Beogradu priboksal tudi Nik Nikolov Veber (do 63,5 kilograma), ki je po zmagah nad Madžarom Olahom Levetejem (4:1) in Srbom Vladimirjem Berišo (brez boja) ter porazu s Francozom Antarjem Badrom (1:4) osvojil bronasto odličje. Tadej Černoga (do 60 kilogramov) je v četrtfinalu izgubil z Rusom Aršakom Tovmasjanom (1:4), Aljaž Šircelj (do 63,5 kilograma) pa je moral po zmagi nad Leno Dionom (4:1) zaradi poškodovane arkade odpovedati dvoboj z drugim Makedoncem Nazifom Sejdijem.