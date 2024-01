Dakar s smrtnim davkom

Petinštiridesetletni španski motorist Carles Falcon, ki se je hudo poškodoval na drugi etapi na reliju Dakar, je izgubil boj za življenje, je sporočila njegova ekipa TwinTrail.

Falcon je pred več kot tednom dni 15 km pred koncem druge etape izgubil nadzor nad svojim motorjem, pri padcu pa si je poškodoval glavo, tako da so ga morali s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Al Duvadimi v Savdski Arabiji. Reševalci, ki so na kraj nesreče prišli 16 minut po padcu Falcona, so tedaj sporočili, da ni imel utripa, po bolnišničnem zdravljenju pa je podlegel hudim poškodbam.

Falcon je bil po prvi etapi na 79. mestu v skupnem seštevku.