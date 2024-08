Diamantna zmaga Čeha v večnem mestu

Čeh: Spet lahko vržem prek 70 m

»Zanimiva tekma, začel sem slabo, imel sem težave s krogom za izmed. Bil je prašen in je drsalo. Potem pa sem pridobival občutek za krog in sem šel lahko na polno. V peti seriji diska in meta še nisem čisto zadel, a sem skoraj vrgel 67 m. Potem pa je bil zadnji poskus res dober. Že ko sem spustil disk, sem imel dober občutek, let pa je bil tudi dober in sem že pred pristankom diska na tla vedel, da bom zmagal. Cilj sem izpolnil, uvrstil sem se v finale diamantne lige z dobrim nastopom. Sedaj bom skušal znova dati vse od sebe v Bruslju in dobro tekmovati. V prejšnjih dveh letih sem šel na finalno tekmo potem, ko sem vodil v sezoni. S to ne šteje, ker je zmagovalec finalnega mitinga tudi končni zmagovalec. Zato se bom potrudil, da zmagam. Čeprav se OI niso izšle po planu, pa sem v dobri formi in lahko še vedno vrežem prek 70 metrov.« STA