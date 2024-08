Čehova kolajna je pristala v zaščitni mreži

V nadaljevanju preberite:

Dišalo je po novi slovenski kolajni, Kristjan Čeh jo je imel na dosegu roke, a je Ptujčanu znova zmanjkalo tudi nekaj sreče in olimpijsko tekmo je končal na nehvaležnem 4. mestu z rezultatom 68,41 metra. Če bi se tekma odvijala po pričakovanjih, bi bil Čeh bronast, tako pa je z življenjskim metom Roje Stona napadel iz ozadja in vzel zlato, slovenskega šampiona pa zrinil z zmagovalnega odra.

Na zelo akustičnem in do zadnjega sedeža zasedenem štadionu Stade de France, ki je pred olimpijskimi igrami doživel nekaj popravkov in je zdaj res lep, moderen objekt, so bile razmere za atlete idealne. Pri temperaturi okrog 20 stopinj Celzija je disk letel zelo daleč, prvi je izjemen finale napovedal prav Čeh, ki je že v prvi seriji s 67,27 metra pokazal, da je bil dvom po zadržanih kvalifikacijah odveč. Metu za samozavest je sledil še dober meter daljši, nato je tik pod 70 metrov disk vrgel svetovni rekorder Mykolas Alekna, štadion pa je osupnil Jamajčan Roje Stona, ki je disk »parkiral« natanko na magično mejo v tem športu. »Stona je presenetil vse, nismo ga pričakovali med najboljšimi petimi, a so olimpijske igre tako specifično tekmovanje, da na vsake štiri leta na vrh skočijo tudi tekmovalci, od katerih ni dosežka nihče pričakoval,« je tudi Ptujčan potrdil, da so razpletu čudili tudi konkurenti Jamajčana.