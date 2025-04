Kvalifikacije Nizozemcu, pozornost manjšim požarom

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec kvalifikacij dirke svetovnega prvenstva formule 1 na Japonskem. Z drugega mesta bo japonsko preizkušnjo v nedeljo začel vodilni v svetovnem prvenstvu, Britanec Lando Norris (McLaren), s tretjega pa njegov moštveni sotekmovalec Avstralec Oscar Piastri. Dirka za VN Suzuke bo v nedeljo ob 7. uri po slovenskem času.

Dogajanje vsakič prekinili in goreče zaplate pogasili

Iz druge vrste bo ob Piastriju začel še prvi Ferrarijev dirkač, Monačan Charles Leclerc, iz tretje pa oba Mercedesova voznika, Britanec George Russell in Italijan Kimi Antonelli.

Tudi takole so poskušali preprečiti vžig trave. FOTO: Issei Kato/Reuters

Verstappen si je 41. »pole position« v karieri, prvega v tej sezoni in četrtega v Suzuki, privozil tik pred koncem kvalifikacij, ko je v zadnjem poskusu za 12 tisočink ugnal Norrisa, za 44 pa Piastrija. S časom 1:26,983 pa je tudi postavil nov rekord steze. Novinec pri Ferrariju, nekdanji svetovni prvak Lewis Hamilton, si je privozil osmi položaj.

Manj uspešen je bil domačin Yuki Tsunoda, ki je po slabšem začetku sezone novinca Liama Lawsona zasedel njegov sedež pri Red Bullu ob Verstappnu, a je bil danes le 15., celo mesto za Novozelandcem, ki je zdaj v ekipi Racing Bulls.

Oscar Piastri je bil med hitrejšimi. FOTO: Shuji Kajiyama/Reuters

V SP po prvih dveh postajah sezone 2025 vodi Norris s 44 točkami, osem točk zaostaja Verstappen, devet pa Russell. Dogajanje v Suzuki so na treningih in tudi kvalifikacijah zaznamovali manjši požari; zaradi vročine in suhe trave ob stezi so iskrice z dirkalnikov večkrat poskrbele za vžig trave, tako da so morali dogajanje vsakič prekiniti in goreče zaplate pogasiti. Za nedeljsko dirko je sicer vremenska napoved bolj deževna.