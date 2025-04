Norris pred Japonsko: Kako lepo je to izgovoriti

»Zdaj je naš čas,« je pred nedeljsko dirko za VN Japonske v formuli 1 samozavestno govoril vodilni v skupnem seštevku Lando Norris. McLaren je zares dominiral na prvih dveh dirkah, v Avstraliji je bil najboljši Norris, na Kitajskem Oscar Piastri. Obakrat je najnižjo stopničko zmagovalnega odra malce presenetljivo zasedel George Russel z mercedesom. Norris ima osem točk prednosti pred štirikratnim svetovnim prvakom Maxom Verstappnom (Red Bull), eno več pred Russllom in še eno več pred Piastrijem.

Verstappen in Red Bull sta prevladovala v zadnjih štirih sezonah, se je pa zasuk napovedal, ko je McLaren lani osvojil konstruktorski naslov. »Ali menim, da imamo najboljši avto? Da in lepo je to izgovoriti,« je dejal nasmejani Norris in pohvalil tudi vzdušje v moštvu iz Wokinga, ki edino med vodilnimi ni zamenjalo voznika.

»Kemija je pri nas najboljša, z Oscarjem sva prava ekipa, drug drugega siliva k napredku,« je še povedal Norris, ki bo v Suzuki lovil šesto zmago v karieri.

Kvalifikacije za VN Japonske bodo v soboto ob 8. uri po slovenskem času, dirka v nedeljo ob 7.00. Drugi voznik Red Bulla bo domačin Juki Cunoda, ki je po dveh dirkah presenetljivo zamenjal Liama Lawsona.

Kaotičen trening

Nesreča, v katero je bil vpleten avstralski voznik Alpina Jack Doohan, in ogenj, ki je sledil letečim iskram, sta sicer povzročila kaotičen drugi trening formule 1 na Japonskem. Doohan je lahko sam izstopil iz svojega dirkalnika, kljub temu pa so ga odpeljali na pregled v bolnišnico ob dirkališču Suzuka, je poročala STA.

Najprej je 22-letni novinec v svetovnem prvenstvu v prvem zavoju z veliko hitrostjo pripeljal z dirkališča in z avtom trčil v oviro. Nato so dirkališče preplavile rdeče zastave. »V redu sem,« je rekel Doohan, ki je po nesreči obsedel v dirkalniku, in vprašal: »Kaj se je sploh zgodilo?«

Drugi trening so nadaljevali šele po 23 minutah, dirkači pa so doživeli še tri prekinitve. Najprej je Fernando Alonso s svojim Aston Martinom zdrsnil na makadam. Nato so sledile rdeče zastave, potem ko je zaradi letečih isker zagorela suha trava na bankini. Na prvem treningu je bil sicer najboljši vodilni v svetovnem prvenstvu Norris, močno skrajšan drugi trening pa je dobil njegov tekmec pri McLarnu Piastri. Verstappen je končal na osmem mestu.