Dirka zmešnjav pripadla zrelemu Verstappnu

Lewis Hamilton je po napaki izvlekel maksimum. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Lando Norris je bil izbran za junaka dneva. FOTO: Miguel Medina/AFP

Dirka zmešnjav na VN Emilije Romanje v formuli 1 je burila duhove, dobil jo je(Red Bull). Preden je leteči Holandec po dobrih dveh urah prečkal cilj, se je dogajalo marsikaj.Branilec naslova svetovnega prvakaje storil napako ob prehitevanju tekmeca za krog, se zabil v zid, a nadaljeval, zatem sta močno trčila njegov moštveni kolega pri Mercedesuin(Williams), razbila dirkalnika in si izmenjala nekaj krepkih, Finec je jeznemu Angležu pokazal sredinec ...Po prekinitvi je tokrat zelo zreli Verstappen, ki je storil le eno manjšo napako ob vožnji za varnostnim avtom, zanesljivo osvojil 11. zmago v karieri, do drugega mesta se je z izjemno vožnjo povzpel Hamilton. Tretji je bil odlični(McLaren). Po dveh dirkah ima Hamilton, ki je postavil najboljši čas kroga, točko prednosti pred Verstappnom.Dirka je bila v težkih razmerah na mokri stezi in delno v dežju izjemno težka in je zahtevala precejšen davek. Najhujša je bila nesreča v 34. krogu, ko sta pri veliki hitrosti trčila Bottas in Russell. Na srečo sta ostala nepoškodovana, a so morali dirko za pol ure prekiniti, da so stezo očistili.Že pred tem je napako naredil Hamilton, ki se je pri prehitevanju uštel in zapeljal s steze ter se vrnil v ozadju, a je po ponovnem startu pridobil precej in se na koncu prebil tudi na stopničke.V seštevku SP sta po dveh dirkah Verstappen in Hamilton, ki sta prvo dirko končala v obrnjenem vrstnem redu, povsem skupaj, zdaj ima Hamilton 44 točk, Verstappen pa 43. Naslednja dirka bo preizkušnja za VN Portugalske v Portimau 2. maja.