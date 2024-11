Dirke v Valencii ne bo, zamenjave še ni

Sezona svetovnega prvenstva v motociklizmu se 17. novembra ne bo končala v Valencii, so sporočili iz vodstva tekmovanja. Dirko v Španiji so zaradi katastrofalnih poplav odpovedali, nadomestnega prizorišča pa še niso določili.

Že pred dirko v Maleziji, kjer bo ta konec tedna na vrsti predzadnja preizkušnja SP, so številni dirkači pozvali vodstvo tekmovanja, naj zaradi naravne nesreče v Španiji prestavi dirko v Valencii.

Zdaj je to tudi uradno. Kot so sporočili iz vodstva, so po posvetu z lokalnimi prireditelji, ko so pretehtali vse vidike morebitne izvedbe dirke kljub posledicam poplav, sklenili, da Valencia vendarle ne bo gostila tekmovanja.

»Bili smo v stalnih stikih z oblastmi in s pristojnimi na dirkališču, da bi videli, kako lahko pomagamo in kaj naj naredimo. Čutimo odgovornost do vsakega prireditelja. Po skrbnem tehtanju, ali bi bilo bolje dirko prestaviti na drug termin oziroma ali bi njena izvedba lahko pomenila nekaj pozitivnega v danih okoliščinah, smo se odločili za odpoved,« so zapisali na spletni strani tekmovanja ter dodali, da zdaj ne bodo dirkali v Valencii, temveč za Valencio.

Dodali so še, da bodo novo prizorišče zadnje dirke sporočili takoj, ko bodo opravili vse potrebne dogovore.

Bagnaia ne bi nastopil

Svetovni prvak motociklističnega razreda motoGP Francesco Bagnaia ne bi nastopil na zadnji dirki sezone, če bi vodstvo tekmovanja vztrajalo pri načrtovanem prizorišču v Valencii. »Ne bi nastopil v Valencii, tudi če bi zaradi tega žrtvoval glavni cilj sezone, to je naslov prvaka,« je dejal tovarniški dirkač Ducatija. »Mislim, da ni prav, da bi dirkali v Valencii. Glede na to, kaj se dogaja, bi bilo to neetično in ne bi bilo prav,« je še dodal Bagnaia.

Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) ima pred zadnjima dvema dirkama sezone 17 točk naskoka pred Bagnaio. V Španiji je zaradi poplav število žrtev medtem naraslo na več kot 200, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Največ žrtev je prav v regiji Valencia.