Dobovec ubranil naslov državnih prvakov

Na prvi finalni tekmi v Rogaški Slatini je Dobovec zmagal s 6:1, na drugi v Litiji so domači igralci zmagali po šestmetrovkah z 9:8, na tretji pa je bil na domačem terenu spet boljši Dobovec (5:2). Četrto tekmo so dobili s 5:0.

Dobovec je državni prvak v futsalu za sezono 2020/21. Na četrti finalni tekmi je v gosteh s 5:0 (2:0) odpravil Litijo in si zagotovil lovoriko s 3:1 v zmagah. Dobovec je tako ubranil naslov prvaka iz sezone 2018/19, v prejšnji zaradi pandemije tekmovanja niso končali, najboljši pa je bil tudi v prvenstvu 2017/18.Gostje so tokrat prešli v vodstvo že drugi minuti, ko je v polno zadel. Ko se je že zdelo, da bo odšel Dobovec na odmor z golom prednosti, je sledila akcija s kota,pa je z golom za 2:0 prehitel sireno. V drugem delu so si gostje ustvarjali priložnosti, na 3:0 pa so povišal po prekinitvi. Po akumuliranem prekršku, na tleh je pristal, je sledila akcija,pa je matiral. Litijani so ob koncu igrali brez vratarja, kar je Dobovec izkoristil. V 37. minuti je domačo mrežo s strelom prek celega igrišča zatresel, po podobni akciji pa je minuto pozneje postavil še piko na i za slavje Dobovca.Z naslovom državnega prvaka si je Dobovec priigral tudi nastop v ligi prvakov 2021/22.2020/21 Dobovec2019/20 brez prvaka2018/19 Dobovec Pivovarna Kozel2017/18 Dobovec Pivovarna Kozel2016/17 Proen Maribor2015/16 Proen Maribor2014/15 Dobovec Pivovarna Kozel2013/14 Oplast Kobarid2012/13 Litija2011/12 Litija2010/11 Litija2009/10 Oplast Kobarid2008/09 Puntar Casino Safir2007/08 Gorica2006/07 Puntar Mercator2005/06 GIP Beton MTO2004/05 Svea Lesna Litija2003/04 Svea Lesna Litija2002/03 Svea Lesna Litija2001/02 Svea Lesna Litija2000/01 Lesna Industrija Litija1999/00 EM Pelikan Celje1998/99 Assaloni Cosmos1997/98 Mizarstvo Krošelj1996/97 Assaloni Cosmos1995/96 Mila Juventus