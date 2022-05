Domen Molj le eno zmago od kolajne na evropskem prvenstvu

V Manchestru se je začelo 25. evropsko prvenstvo v tekvondoju olimpijskega združenja WT. Uvodni dan je nase v kategoriji do 54 kilogramov opozoril mladi slovenski reprezentant Domen Molj, ki si je ob drugem nastopu na tem tekmovanju v članski konkurenci priboril peto mesto.

Potem ko je bil tekvondoist kluba Pantar v prvem krogu prost, je v osmini finala z 10:8 premagal Nemca Emircana Onusa. V četrtfinalu je Molj izgubil s favoriziranim prvim nosilcem, Madžarom Omarjem Gergelyjem Samimom (10:40). Naš drugi predstavnik danes na blazinah Jure Tozon je moral v uvodnem dvoboju kategorije do 63 kilogramov z 11:17 priznati premoč Fincu Niku Saarinenu.

Trener Jure Pantar je pohvalil svojega varovanca Domna Molja. FOTO: TKD Pantar

»Domen se je po zmagi nad Nemcem pogumno postavil po robu odličnemu Madžaru, ki je bil preprosto predober in je od vsega začetka povečeval prednost. Za prikazano in odlično peto mesto pa si Molj zasluži vse čestitke,« je svojega varovanca pohvalil njegov klubski in reprezentančni trener Jure Pantar in glede Tozona pristavil: »Jure je bil v prvih dveh rundah povsem izenačen s Fincem, v tretji pa mu je na žalost zmanjkalo moči. Tako je na koncu delil 16. mesto.«

Jutri bo Slovenijo v Manchestru zastopal Patrik Divković (do 87 kg), v soboto bo naše barve branil Lin Kovačič (do 68 kg), v nedeljo pa se bo za čim boljšo uvrstitev potegoval Ivan Trajkovič (nad 87 kg).