Dončić pokazal rakijo, Celar bo dobil otroka, Anita Horvat uživa na morju

V zadnjih dneh so nagovorili svoje sledilce na omžreju instagram številni slovenski in tuji športniki, izbrali smo jih le pet. Med drugimi so bili denimo dejavni tudi Luka Dončić, Žan Celar, Luis Suarez, Anita Horvat in navijači Green Dragons.

Žan Celar Foto Instagram

Žan Celar @celarzan

Mami in oči čakata nate, malček. @lindakadrija

Luka Dončić Foto Instagram

Sofia Balbi @sofibalbi

Vedno s tabo. @luissuarez9

Green Dragons Foto Instagram

Anita Horvat @anitaahorvat

Uživam v vsakem trenutku pod kanarskim soncem. #Lanzarote

Anita Horvat Foto Instagram

Green Dragons @greendragonsljubljana

Jingle bells, jingle bells … #Bratislava

Sofia Balbi Foto Instagram