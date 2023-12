Ilary Blasi: Tako vneto je lagal človek, ki je bil ob meni dvajset let

Ilary Blasi in Francesco Totti sta vrsto let veljala za najbolj priljubljeni par v Italiji, njuno poroko je leta 2005 neposredno prenašala državna televizija RAI. Ena najvidnejših TV voditeljic na »škornju« in legendarni nogometaš Rome sta se nedavno razšla, Francesco pa je javno razkril, da je zaradi nezvestobe svoje soproge – skupaj imata tri otroke, to so Christian, Chanel in Isabel – padel celo v depresijo.

Francesco Totti je maja letos pokazal javnosti tudi svojo novo spremljevalko. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

»Prvič v dvajsetih letih sem pogledal v njen telefon in ostal šokiran,« je razkril Totti. Navijači in mediji so se večinsko postavil na stran svetovnega prvaka iz leta 2006, zdaj se je odzvala tudi Ilary in predstavila svojo plat zgodbe. Trdi, da je najprej ona ujela moža pri nezvestobi, in sicer z novinarko Noemi Bocci. »Ko so se začele v medijih pojavljati slike Francesca in Noemi, mi je odvrnil, da ne ve, kdo je ona in da sta se najbrž spoznala v teniškem klubu, toda ne ve, kdaj. Zaklinjal se je, da gre za izmišljotine in zlonamerne govorice,« je razkrila Ilary, nato pa opisala zgodbo.

Francesco in Ilary imata tri otroke. FOTO: Instagram

»Neko popoldne je odšel ven, češ da gre na večerjo s prijatelji. Vedela sem, kje stanuje Noemi, odšla sem tja in pred njenim stanovanjem opazila njegov avto. Sprva mi ni priznal resnice, toda ko sem mu pokazala fotografije, ni imel izbire, začel je pojasnjevati, da ni nič resnega. Nisem mogla verjeti, da lahko tako vneto laže človek, ki je bil ob meni dvajset let. Počutila sem se kot bedak, bila sem jezna, saj me je ponižal kot mati in ženo. Za nameček so novinarji napadli mene. Z njim sem se poročila zaradi ljubezni, ne zaradi denarja,« je zatrdila Ilary.