Ilary Blasi prekinila molk, na vrsti okostnjaki iz omar

Ločitev italijanskega zvezdniškega para je torkovem dnevu dobila nove razsežnosti. Potem ko je, kot smo podrobno poročali, upokojeni nogometni as Francesco Totti razkril podrobnosti ločitve s soprogo Ilary Blasi, nekdanjo manekenko in TV voditeljico, je slednja prekinila molk in se k tej zgodbi, v Italiji z naskokom najbolj odmevni v tem tednu, ozrla iz svojega zornega kota.

V očitno burnem nadaljevanju ločitve ji bo pomagal odvetnik Alessandro Simeone, medij, ki mu je najprej javno zaupala svoje besede. pa je rimski športni dnevnik Corriere dello Sport: »Vedno sem predvsem hotela zaščititi svoje otroke in tako bo tudi vnaprej. Vsakdo odgovarja za svoja dejanja, zaščita mojih otrok pa je na mestu št. 1. V zadnjih letih sem videla številne žalostne zgodbe, ki bi lahko unčile 50 družin.« Ob tem pa so pri omenjenem časniku zapisali, da bodo okostnjaki iz omar začeli kmalu padati in razkrivati še marsikatero podrobnost razlogov ločitve ...