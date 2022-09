Prvič po 20 letih je pogledal v njen telefon in spoznal resnico

Letošnje poletje je italijansko zvezdniško sceno presenetila novica, da se po 17 letih zakona ločujeta nekdanji nogometaš Francesco Totti in nekdanja manekenka in TV voditeljica Ilary Blasi. Par je veljal za italijanska »Beckhamova«, njune poroke niso zaman prenašali na nacionalni TV RAI. Po nekaj mesecih je o ločitvi spregovoril Francesco Totti, dolgoletni član Rome in eden najboljših nogometašev v zgodovini Italije, leta 2006 tudi svetovni prvak.

»Ne drži, da sem jaz prvi varal Ilary. O tem nisem želel govoriti, toda enostavno se je nabralo preveč neresnic,« je v intervjuju za časnik Corriere della Sera povedal Totti, ki bo 27. septembra dopolnil 46 let. S pet let mlajšo Ilary ima tri otroke – sina Christiana (16), hčeri Chanel (15) in Isabel (6).

Končal je kariero, obenem pa izgubil očeta zaradi covida-19

Francesco Totti, Ilary Blasi in njuni otroci Christian, Chanel in Isabel. FOTO: Instagram

»Lansko pomlad sem šel skozi zahtevno obdobje. Najprej sem končal kariero, zaradi covida-19 sem izgubil očeta, tudi sam sem bil 14 dni povsem načet zaradi koronavirusa. Ko sem najbolj potreboval soprogo, je ni bilo nikjer. Krivda za ločitev je vselej deljena v razmerju 50:50, morda bi moral biti z Ilary več tudi jaz,« je pojasnil Totti, toda nato razčistil nekatere dogodke.

»Lanskega septembra so me ljudje, ki so mi blizu, opozorili, da Ilary videva nekoga drugega. Prvič v 20 letih sem pogledal v njen telefon in spoznal, da se z nekom dobiva prek tretje osebe, da ne bi bilo sumljivo. Po tem sem padel celo v depresijo, nisem mogel spati, spoznal sem, da je to konec. Vse skupaj sem želel pomesti pod preprogo, toda bilo je še huje. Šele Noemi mi je pomagala iz krize,« je priznal Totti in dodal, da je novo partnerko (34-letna pevka Noemi Bocchi) spoznal šele po tem, ko je Ilary hodila z drugimi.