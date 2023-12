Drznost in pogum omogočila 60-letno zgodbo motorja slovenskega motokrosa

V nadaljevanju preberite:

Le kako drugače bi se lahko na Štajerskem utrnila prelomna zamisel, če ne v poznih urah, ko je žlahtna kapljica razbistrila um in opogumila srce. Leta 1962 je sredi veselice po dirki v Avto-moto društvu Orehova vas Vlado Kosiček izjavil: »Veste, dirke po makadamu niso primerne za nas. Kaj, če bi se šli raje motokros?«

Ostalo je zgodovina. Orehova vas s progo Radizel le streljaj od mariborskega letališča je že 60 let motor slovenskega motokrosa. Okroglo obletnico so obeležili prejšnji petek in se spomnili razvoja slovenskega motokrosa, ki v zadnjih letih s Timom Gajserjem doživlja zlate čase. Nekaj zaslug za to si lastijo tudi v Orehovi vasi, kjer je Tim že pri štirih letih navduševal z vragolijami na dveh kolesih ...

Kaj so povedali zdajšnji predsednik AMD Orehova vas Anton Breznik, predsednik AMZS Andrej Brglez in 24-kratni državni prvak Sašo Kragelj?

Kdo so legende AMD Orehova vas in kateri državni prvaki so bili člani društva? Kakšna je njegova zgodovina in kakšna prihodnost ter kakšne so možnosti, da bi najboljše motokrosiste spet videli dirkati pri nas? Oglejte si fotografije s proslave.