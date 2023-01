Gajserju se domači spektakel vse bolj izmika

V nadaljevanju preberite:

Tako blizu in tako daleč. Zgodovinska dirka za VN Slovenije v razredu MXGP je že imela rezerviran datum v letošnjem koledarju agencije Infront, kazalo je, da bo svetovni prvak Tim Gajser dočakal domači spektakel pri mariborskem letališču, ampak iz te zemlje ne bo dirke. Stvar je padla v vodo, zgodba pa na točko 0. Morda pa se iz slabega rodi nekaj dobrega in predvsem trajnega. Na AMZS začenjajo postopke za gradnjo nacionalnega centra za motošport. Toda do morebitne uresničitve projekta, na katerem bi nastopili tudi najboljši motokrosisti, bodo pretekla leta. Kje se je zalomilo? Kaj so o tem povedali predsednik AMZS Andrej Brglez, direktor Sport Media Focus Tomaž Ambrožič in vodja upravljanja z nepremičninami AMZS Mario Gregori?