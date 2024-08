Duplantis in Warholm bosta uprizorila poseben skandinavski dvoboj

Olimpijski prvak v skoku s palico in svetovni rekorder iz Švedske Armand Duplantis in norveški tekač Karsten Warholm bosta uprizorila nenavaden dvoboj in se pomerila v šprintu na 100 metrov. Dvoboj bo 4. septembra na predvečer mitinga atletske diamantne lige v Zürichu.

Izida šprinta ni mogoče napovedati, saj njuna najboljša časa nista tako zelo različna. Warholm, olimpijski prvak v teku na 400 m z ovirami pred tremi leti v Tokiu, je leta 2017 v šprintu na 100 metrov dosegel 10,49 sekunde. Duplantis je 100 m pretekel v 10,57 le leto pozneje.

Šved Duplantis, ki je na olimpijskih igrah v Parizu postavil svetovni rekord v skoku s palico 6,25 m, je na družbenih omrežjih izzval Warholma. Norvežan je na koncu privolil v obračun dveh atletskih superzvezdnikov.

Warholm na olimpijskih igrah v Parizu ni ubranil naslova iz Tokia. Na 400 metrov ovire je slavil Rai Benjamin iz ZDA. Karsten se je moral zadovoljiti s srebrom.