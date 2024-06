Duplantis lovi svetovni rekord, Italijani čakajo šprintersko štafeto

Slovenski atleti so v Rimu že opravili s svojimi nastopi, pred lepo polnimi tribunami pa se z današnjim večernim programom evropsko prvenstvo zaključuje tudi za preostale. A nekaj zvezdnikov še čaka na svoj nastop, pod drobnogledom je Šved Armand Duplantis, ki naskakuje svetovni rekord v skoku s palico.

Nekaj sredinih končnih odločitev je že za nami, moško štafeto 4x400 metrov je dobila Belgija, ki je odločilno razliko naredila v tretji predaji. Srebrni so bili Italijani, ki so za las zadržali drugo mesto pred Nemci. V ženski konkurenci so, sicer manj gladko od pričakovanj, slavile favorizirane Nizozemke, v zadnji predaji je zlato pritekla Femke Bol.

V moškem metu kopja je Čeh Jakub Vadlejch osvojil zlato odličje z metom, dolgim 88,65 metra, v ženskem teku na 800 metrov, kjer smo pričakovali tudi Anito Horvat, je slavila Britanaka Keely Hodgkinson, ki je postavila čas 1:58,65.