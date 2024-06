Zlata popotnica za vrhunec kariere Kristjana Čeha

Ko je nekaj minut pred polnočjo v petek pred olimpijskim štadionom zaigrala Zdravljica, se je Kristjanu Čehu na zmagovalnem odru na obrazu zarisal ponosen nasmešek. Po slabšem začetku sezone in menjavi trenerja se je naposlušal kritik, v Rimu jim je odgovoril v slogu največjih – s prevladujočo predstavo, s tremi najboljšimi meti na tekmi in z zlatim odličjem, čistim kot solza.

»Slišal sem, da sem postal prvi slovenski moški evropski prvak, to se sliši res dobro,« je bil Čeh v pogovoru s slovenskimi poročevalci nasmejan v mešani coni. Za »čago na polno«, kot pravi, bo čas, ko bo za njim še glavni izziv sezone pod olimpijskimi krogi v Parizu.

Kristjan Čeh se v dneh pred začetkom evropskega prvenstva ni mogel povsem izogniti črvu dvoma, a je pod vročim italijanskim soncem hitro začutil, da se pripravlja nekaj posebnega. »Pred tekmo sem bil zelo živčen, kar je je dobro. Če si živčen, veš, da je na kocki veliko in daš vse od sebe. Najhujše so tekme, ko ne čutiš ničesar, tokrat pa sem bil živčen kot še nikoli,« je evropski prvak opisal, kako so minevale dolge ure in minute od dopoldanskih kvalifikacij do večernega vrhunca.

V finalu je šlo vse kot po maslu, od prvega meta prek 66 metrov do šampionskih 68,08 m, ki so mu prinesli zlato kolajno. Kot bi želel razbliniti vsak dvom o čistosti zmage, je dodal še drugi in tretji najboljši met tekme ter zanesljivo ugnal povsem potrtega Litovca Mykolasa Alekno, ki je s sklonjeno glavo oddrvel mimo novinarjev v mešani coni, in Avstrijca Lukasa Weisshaidingerja. Dovolj zanesljivo? »Bil sem pripravljen za mete prek 70 metrov, a se mi nekako ni vse sestavilo, nisem začutil tistega klika, a ga očitno niso niti drugi. Tehnično sem z izvedbo lahko zadovoljen, za mano je dobro opravljena tekma,« je pojasnil Čeh, ki je po kvalifikacijah napovedal, da bo za odličje treba dva kilograma težak disk zalučati vsaj 68 metrov daleč. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj celo za zlato.

Naslovu svetovnega prvaka iz Eugena 2022 je dodal še evropsko lovoriko v Rimu. »Res je, en naslov mi še manjka v tej zbirki. Ničesar nočem napovedovati, seveda pa je kolajna v Parizu moj glavni cilj. Za to delam, za to treniram in temu bom vse posvetil tudi v naslednjih dveh mesecih. To zlato odličje mi bo dalo veliko zagona za naslednje treninge. Najprej bom nekaj dni preživel v domovini, nato se bom vrnil v Estonijo, kjer bom začel priprave za olimpijske igre. Konec junija se bom znova vrnil v Slovenijo, tekmoval bom na državnem prvenstvu, doma vedno rad nastopam,« je načrte za prihodnje tedne razgrnil 205 centimetrov visoki Ptujčan. V Parizu bo, ob Janji Garnbret, glavno slovensko orožje v lovu za zlato lovoriko. V Tokiu se mu je kolajna izmuznila iz rok, peto mesto pa pušča veliko prostora za napredek.

Z natrganim bicepsom ni šlo

Po odličnem začetku EP je sledilo prvo razočaranje, poškodba Tine Šutej je bila prehuda in z natrganim bicepsom slovenska skakalka s palico ni želela tvegati še hujše poškodbe, zato je po ogrevalnih skokih palico odložila v kot in razočarana zapustila štadion.

»Zdravniška služba mi je zagotavljala, da bom lahko skakala, a mišica preprosto ne deluje pravilno. Upam, da jo bom do konca junija pozdravila, da mi bo tako ostalo dovolj časa za pripravo na Pariz,« je bila razočarana 35-letna Šutejeva, ki je sodila v ožji krog kandidatk za odličja na EP. Na njem prednjačijo domači atleti, ki vsak dan navdušujejo občinstvo, z ovacijami so pozdravili tudi slavje prvega zvezdnika prvenstva Marcella Jacobsa, ki je z 10,02 sekunde dosegel izid sezone v teku na 100 metrov in se okitil z naslovom evropskega prvaka.