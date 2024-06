Kot za stavo ruši rekorde, ovire raje preskoči

V nadaljevanju preberite:

Slovenska atletika dobiva novo ime, ki kotira med najboljšimi v Evropi, Matic Ian Guček z velikim koraki preskakuje ovire na 400 metrih in stopa ob bok zvezdnikom, tudi največjemu Karstnu Warholmu. V Rimu je še popravil svoj državni rekord v polfinalu in se s tretjim časom prebil med najboljše, a še ni rekel zadnje besede. Če si z mislijo o kolajni ne želi postavljati pritiska, pa ne skriva ambicij glede rekordnih znamk: »Že letos bi pred svojim imenom rad videl tudi 47-ico.«

V večno mesto je Guček dopotoval kot eden od tihih kandidatov za visoko uvrstitev, prvi cilj je s finalom izpolnil, za tri stotinke sekunde je še popravil svoj državni rekord in potrdil, da je po času blizu najboljšim v Evropi. V polfinalu je tekel celo hitreje od norveškega zvezdnika Karstna Warholma. »Neposredna uvrstitev v polfinale je bila nagrada za trud in dobre rezultate v maju, vesel sem, da mi ni bilo treba teči že v kvalifikacijah. Nisem imel idealne steze, zavedal sem se, da bo potrebno od začetka do konca na polno, če želim v finale in res sem vesel, da mi je uspelo. Italijan Sibilio je bil zelo hiter, že pri sedmi oviri me je prehitel in nato sem se mu 'prilepil' do cilja. Imel sem moč za dober finiš, ovire so mi lepo prihajale na korak« je po polfinalu pojasnil Guček