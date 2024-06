Rezultat sezone Martini Ratej ni prinesel zadovoljstva

S ponedeljkovim dopoldnevom se nadaljuje pester atletski program na evropskem prvenstvu v Rimu, znova tudi v slovenskih barvah. Prva je bila na delu 42-letna Martina Ratej, ki je v metu kopja lovila preboj v finale. V drugem od treh metov je vrgla 56,34 metra, kar je bil njen najboljši rezultat v sezoni.

Za preboj v finale to zelo verjetno ne bo zadostovalo, Ratejeva je v svoji skupini zasedla deveto mesto, v finale se bo uvrstilo 12 atletinj. »Manjka mi tekem, tokrat sem se že počutila dobro, napredovala sem, a se mi pozna, da v rokah še nimam tistih pravih občutkov. Moj cilj je bil, da vržem prek 58 metrov, to bi bilo dovolj za finale, tako pa cilja nisem izpolnila. Do zaprtja norme za OI sta še dve tekmi, skušala jo bom doseči, a bo zagotovo treba vreči vsaj 58 metrov daleč,« je komentirala slovenska veteranka.

V kvalifikacijah teka na 800 metrov bo ob 12.20 nastopila tudi Anita Horvat, ob 12.50 pa v polfinalu teka na 400 metrov z ovirami še Matic Ian Guček.