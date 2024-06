V soparnem Rimu je bil Kobe ponosen, da je vztrajal do cilja

Dopoldanski polmaraton je ob ceste v Rimu pritegnil precej gledalcev, ki so pospremili novo italijansko zlato odličje, domačini so na tem evropskem prvenstvu izvrstni. Najboljši na 21 kilometrov je bil Yemaneberhan Crippa, ki je postavil čas 1:01,03, italijansko slavje je z drugim mestom dopolnil Pietro Riva.

Zanimiv pa je bil polmaraton tudi za Slovenijo, na njem je nastopil 43-letni Primož Kobe, najstarejši član slovenske zasedbe, ki je šele 10 dni pred EP izvedel, da bo na njem lahko nastopil, zato prave možnosti za pripravo na polmaraton niti ni imel. Končal je na 52. mestu, s časom 1:07,30.

FOTO: Peter Kastelic/AZS

»Danes ni bil moj dan. Že na začetku sem začutil, da noge niso prave. Bilo mi je težko, ampak sem držal skupino do osmega kilometra. Tempo je bil kar dober, okrog treh minut in pet sekund na kilometer, mogoče še hitreje, potem pa me jen a osmem kilometru povsem odrezalo. Skoraj sem začel hoditi. Razmišljal sem o tem, da bi odstopil. Kilometri so bili taki, da bi bilo najbolje odstopiti, ampak sem vztrajal, saj sem se naučil, da je treba vztrajati. Moram reči, da če primerjam nastop na bostonskem maratonu, na katerem sem prvo polovico maratona pretekel hitreje kot danes, pa sem se počutil bolje, tako da … Tam mi je bilo veliko lažje kot pa danes. Od osmega kilometra sem tekel sam. Bil sem zadaj. Nisem zadovoljen, sem pa vesel, da sem prišel do cilja,« je iskreno nastop opisal Kobe, ki se v zadnjem obdobju veliko bolj posveča maratonom.

V ženskem polmaratonu je slavila Karoline Bjerkeli Grovdal, Anja Fink pa je zasedla 57. mesto. V kvalifikacijah teka na 200 metrov je svoj nastop že opravil tudi Andrej Skočir, ki je v svoji skupini zasedel osmo mesto in se ni uvrstil v nadaljevanje tekmovanja.