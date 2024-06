Razočaranja zbledijo, Čehovo zlato bo ostalo

V nadaljevanju preberite:

Slovenski atleti so na evropskem prvenstvu v veliki meri nastopali v skladu s pričakovanji, ki so bila po uspehih na minulih velikih tekmovanjih visoka. Slovenci so potihem računali, da bi v domovino lahko prinesli več kot eno odličje, a je reprezentanci načrte prekrižala poškodba Tine Šutej, zlato odličje in naslov evropskega prvaka Kristjana Čeha pa je kljub nekaterim rahlim razočaranjem dovolj, da si Slovenija za predstave v Rimu zasluži pozitivno oceno.

Slovenci torej prvenstvo zaključujejo z enim odličjem, a žlahtnost kovine pomeni več od številčnosti. Vodja reprezentance Lado Mesarič je v oceni dosežkov opozoril tudi na poškodbe: »Prvenstva ne morem oceniti drugače kot zelo dobro. Žal smo zaradi poškodbe ostali brez Tine Šutej in še pred prvenstvom Maruše Mišmaš Zrimšek. Obe bi bili najverjetneje v samem vrhu skoka s palico in na 3000 m zapreke.«