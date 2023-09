Dvoboj Evrope in ZDA za Ryderjev pokal

Igrišče za golf Marco Simone v italijanski prestolnici bo od petka do nedelje prizorišče tradicionalnega dvoboja med Evropo in ZDA za Ryderjev pokal. Gre za prestižno tekmovanje brez denarnega nagradnega sklada. Pred dvema letoma so Američani na domačih tleh prizadejali najhujši poraz Evropejcem v zgodovini tega tekmovanja.

Ob 7.35 se bo začel 44. Ryderjev pokal, spektakel bodo odprli prvi igralec sveta, Američan Scottie Scheffler in njegov rojak Sam Burns, med Evropejci pa bosta začela tretji igralec s svetovne lestvice, Španec Jon Rahm in Anglež Tyrrell Hatton.

Norvežan Viktor Hovland je v četrtkovi trening rundi navdušil z udarcem hole-in-one na luknji s parom 4 v dolžini 276 metrov. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Danes in v soboto sta na sporedu igri foursome in fourball, v nedeljo pa sledi še dvanajst dvobojev ena na ena. Pri igri foursome nastopa osem igralcev za vsako ekipo. Igralca istega moštva izmenično udarjata žogico, pri fourballu, kjer so prav tako v igri štiri točke, pa vsak igralec igra svojo žogico, šteje pa le najboljši rezultat para. V nedeljo sledi še dvanajst dvobojev ena na ena.

Branilec naslova za zmago potrebuje 14 točk, izzivalec pa 14,5 točke. Evropejci na domačih tleh niso izgubili že 30 let, tokrat pa na stavnicah za favorite veljajo Američani.

Moštvo Evrope na 44. Ryderjevem pokalu v Rimu FOTO: Paul Ellis/AFP

Zasedbo Evrope, ki jo bo vodil kapetan Luke Donald, sestavljajo Španec Jon Rahm, Severni Irec Rory McIlroy, Norvežan Viktor Hovland, Angleži Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood in Justin Rose, Škot Robert MacIntyre, Avstrijec Sepp Straka, Irec Shane Lowry, Danec Nicolai Höjgaard in Šved Ludvig Aberg.

Moštvo ZDA na 44. Ryderjevem pokalu v Rimu FOTO: Phil Noble/Reuters

ZDA bo vodil Zach Johnson, igrali bodo vsi najboljši igralci iz serij PGA in Liv Golf – Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa, Xander Schauffele, Brooks Koepka, Sam Burns, Rickie Fowler, Collin Morikawa, Jordan Spieth in Justin Thomas.

Prvič bo Ryderjev pokal v Italiji. Organizatorji v treh dneh tekmovanja pričakujejo 300.000 obiskovalcev. Cena vstopnice za nedeljske dvoboje je 260 evrov.