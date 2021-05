Elfyn Evans najhitrejši na Portugalskem

Valižan Elfyn Evans (Toyota) je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo na Portugalskem. Na četrti dirki sezone je ugnal Španca Danija Sorda (Hyundai), tretji je bil Francoz Sebastien Ogier (Toyota).



Evans se je v vodstvo dirke prebil sredi predzadnje etape v soboto, potem ko je zaradi težav z vzmetenjem dan predčasno končal do tedaj vodilni Estonec Ott Tänak (Hyundai). Danes je Valižan brez večjih težav ohranil prednost in brez pretiranega tveganja, v zadnji hitrostni preizkušnji je bil peti, prišel do skupne zmage na reliju. Sordo je na koncu zaostal za 28 sekund, Ogier pa že za minuto in 23 sekund.



V seštevku sezone je Ogier še obdržal prvo mesto, a se mu je Evans močno približal. Francoz ima na prvem mestu 79 točk, drugi Evans pa 77.



Naslednja dirka za SP bo reli na Sardiniji med 3. in 6. junijem.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: