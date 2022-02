Ema Kozin nudila dostojen odpor favorizirani Američanki

Slovenski boksarski »princeski« Emi Kozin se računi za presenečenje proti favorizirani Claressi Shields niso izšli. V nabito polni dvorani Motorpoint v Cardiffu je vseh deset rund nudila dostojen odpor ameriški zvezdnici, ji zadala tudi nekaj udarcev, vendar pa jih je prejela veliko več. O zmagovalki tako ni bilo dvoma, Shieldsova ostaja na prestolu srednje kategorije (do 72,574 kg).

Točkovalci so vseh deset rund dodelili 26-letni Američanki, ki je na koncu zmagala po točkah s 100:90, 100:90 in 100:90. Shieldsova je tako v svojo profesionalno statistiko vpisala še dvanajsto zaporedno zmago (dve je dosegla z nokavtom), tri leta mlajša izzivalka pa je doživela prvi poraz v poklicnem ringu, v katerem je sicer nanizala 21 zmag (11 z nokavtom) in en neodločen izid.

Ameriška šampionka je tako ubranila naslove svetovne prvakinje po različicah IBF, WBA in WBC, za nameček je Kozinovi odvzela šampionski pas združenja WBF.

Rezultati uvodnih dvobojev – moški, superlahka kategorija: Harlem Eubank (VB) : Viorel Simion (Rom) 3:0 – t. k. o. v 3. rundi; velterska kategorija: Samuel Antwi (VB) : Conah Walker (VB) 3:0, Chris Jenkins (VB) : Julius Indongo (Nam) 3:0; težka kategorija: Otto Wallin (Šve) : Kamil Sokolowski (Pol) 3:0, Steve Robinson (VB) : Shane Gill (VB) 0:3; ženski, lahka kategorija: Caroline Dubois (VB) : Vaida Masiokaite (Lit) 3:0.