Ema Kozin še letos v ring z veliko ameriško zvezdnico?

Nad Emo bedi že enajst let

Nagrade in nominacije za našo boksarsko šampionko(20 zmag, 10 z nokavtom, 1 neodločen izid, brez poraza), ki se je sredi lanskega oktobra z zmago nad Urugvajko(25 zmag, 8 z nokavtom, 6 porazov) ovenčala s šampionskimi pasovi srednje kategorije po različicah WBC, WBF in WIBA, padajo kot snežinke, ki so včeraj znova pobelile Slovenijo. Vodstvo združenja WBF jo je namreč razglasilo za najboljšo boksarko minulega leta.»Izjemno sem ponosna na svojo ekipo; priznanji sta namreč prejela tudiin, ki sta postala najboljši trener in promotor leta. Vesela sem, da so pri organizaciji WBF opazili naš trud,« je sporočila 22-letna boksarka iz Šmartnega ob Savi, ki tako že drugo leto zapovrstjo dobila nagrado od zveze WBF. Lani so ji dali namreč priznanje za najboljšo borbo leta 2019, v tej kategoriji pa zdaj za predstavo, ki sta jo uprizorili z Namusovo, kandidira tudi pri prestižnem združenju WBC. Za nameček so jo pristojni pri tej organizaciji nominirali tudi za največje odkritje leta 2020.Nagrad in nominacij se je kajpak razveselil tudi Pavlin, trener leta po mnenju posebne komisije pri zvezi WBF. »To nagrado bi si zaslužil tudi, ki ima ogromno zaslug za Emin napredek v zadnjem letu,« je poudaril 45-letni Korošec, ki nad Kozinovo bedi že enajst let. Ob tem je razkril, da so že stekli pogovori za Emin dvoboj s prav tako še neporaženo ameriško zvezdnico(10 zmag, 2 z nokavtom), sicer dvakratno olimpijsko prvakinjo (London 2012 in Rio de Janeiro 2016).»Kakor mi je zagotovil menedžer Mirko Skoko, je za obračun s Shieldsovo v tem trenutku že kakšnih 50 odstotkov možnosti. Storili bomo vse, da bo do tega dvoboja res prišlo, preden nam bo Claressa dokončno pobegnila v mešane borilne športe, s katerimi se spogleduje že nekaj časa,« je še zaupal Pavlin.