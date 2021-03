Tudi Mihalinec Zidarjeva med finalistkami

V poljskem Torunu se bo danes končalo evropsko dvoransko prvenstvo. Zadnji dan bosta na delu tudi Maja Mihalinec Zidar in Neja Filipič.



Maja Mihalinec Zidar se je uvrstila v finale teka na 60 m. V drugi polfinali skupini je bila druga s 7,25 in se je po mestih uvrstila v zaključni tek. Pred tem je v kvalifikacijah s 7,31 sekunde dosegla skupno enajsti čas, dosegla pa je skupno četrti čas. Finale je na programu ob 18.46, v njem je Mihalinec Zidar nastopila že na prejšnjem EP v Glasgowu.



Ob 17.20 se bo začel finale ženskega troskoka. Med finalistkami je tudi Neja Filipič, ki je včeraj postavila osebni rekord (14,09 m).



»Treba je varčevati z energijo do jutri. Imeli bomo šest poskusov, tokrat smo imeli le tri, in zato prvi skok ne bo tako pomemben kot v kvalifikacijah,« je po sobotnem uspešnem nastopu napovedala Filipičeva.

