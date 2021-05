Fabio Quartararo najhitrejši v Mugellu

Francoz Fabio Quartararo (Yamaha) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva razreda motoGP v Mugellu. Na koncu je drugo mesto pripadlo Portugalcu Miguelu Oliveiri (KTM), tretji je bil Španec Joan Mir (Suzuki).



Ob koncu dirke, ki jo je tako kot celotno motociklistično karavano danes močno zaznamovala smrt mladega Švicarja Jasona Dupasquierja, so v vodstvu tekmovanja poskrbeli za nekaj zmede. Sprva so namreč Oliveiri odvzeli drugo mesto, ker naj bi v zadnjem krogu zapeljal z območja steze, in ga prestavili na tretje. A že nekaj minut zatem so kazen razveljavili in vrstni red na drugem in tretjem mestu je bil spet takšen, kot je bil ob prečkanju ciljne črte.



Zadnji krogi dirke so sicer ponudili le obračun za preostali dve mesti na stopničkah. Iz tega se je sam izločil drugi Suzukijev voznik Alex Rins s padcem nekaj krogov pred ciljem, potem se je pred Johanna Zarcoja prebil Oliveira. Mir ga je v zadnjih krogih ogrožal, a ga ni mogel premagati.

Zmago posvetil Dupasquierju

»Ne morem se veseliti, izgubili smo prijatelja. To je črn dan. Ko smo imeli minuto molka, sem se težko zbral. V vsakem krogu, ko sem prišel mimo mesta nesreče, sem se spomnil na Jasona. Zmago posvečam njemu,« je po dirki dejal Quartararo.



S tretjo zmago v sezoni je Francoz povečal naskok v SP, zdaj ima 105 točk. Njegov doslej najbližji zasledovalec Francesco Bagnaia (Ducati, 79 točk) danes dirke ni končal in na drugo mesto se je prebil danes četrti Zarco z 81 točkami.



Naslednja preizkušnja SP bo že prihodnji konec tedna v Barceloni.

