Fainova, Šeglova in Stevens prepočasni za finale

Slovenski plavalci so na svetovnem prvenstvu v plavanju v Budimpešti ostali brez finala. Mariborčanka Katja Fain in Ravenčanka Janja Šegel sta polfinale na 200 m prosto končali na 13. in 14. mestu, Peter John Stevens iz kranjskega Triglava je bil na 50 m prsno 15.

Prvi je v polfinalu med Slovenci nastopil Stevens. Predvsem v zadnjih metrih je močno popustil, s 27,71 zaostal tudi za dosežkom iz kvalifikacij in zasedel končno 15. mesto. Prepričljivo najboljši je bil Italijan Nicolo Martinenghi, ki je 26,56 napovedal boj za drugo zlato odličje po nedeljski zmagi na 100 m prsno.

Katja Fain ni bila dovolj hitra za finale. FOTO: Francois-xavier Marit/AFP

V ženski konkurenci je Katja Fain v prvem polfinalu z 1:58,00 dosegla drugi izid kariere, ki pa je na koncu zadostoval za 13. mesto. Le desetinko slabše se je odrezala Janja Šegel, ki je bila z 1:58,10 skoraj osem desetink sekunde oddaljena od osebnega rekorda in nekaj počasnejša kot zjutraj.

Šeglova je pri tem na tekmi morda malce prehitro začela, vedela je, da se ji ponuja priložnost za finale, za katerega je zadostoval izid 1:56,87. Žal je v drugi polovici tekme, predvsem na zadnjih 50 metrih nato plačala davek, saj ni povsem zdržala visokega tempa. S tem je splavala po vodi tudi priložnost, da po Sari Isaković postane druga slovenska ženska finalistka na SP.

Peter John Stevens je bil tretji slovenski polfinalist. FOTO: Jože Suhadolnik

Italijan Thomas Ceccon je poskrbel za prvi svetovni rekord. Z 51,60 je za 25 stotink sekunde izboljšal rekord Američana Ryana Murphyja z lanskih olimpijskih iger. Tudi Murphy je v izredno hitrem finalu plaval odlično in se z 51,97 uvrstil na drugo mesto, le stotinko sekunde je zaostal njegov rojak Hunter Armstrong. Za nov rekord bo Ceccon prejel tudi denarno nagrado v višini 50.000 dolarjev in poseben spominski kovanec.