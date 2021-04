Finale je bil nedosegljiv

Slovenija na evropskem prvenstvu v veslanju v Vareseju ne bo imela svojega predstavnika v velikem finalu. Tako dvojec brez krmarja z Nikom Krebsom in Jako Časom kot tudi lahki skifist Rajko Hrvat danes nista dosegla preboja med najboljšo šesterico na stari celini.



Čas in Krebs sta v polfinalu zasedla peto mesto, a bila daleč od prve trojice ter bosta v nedeljo nastopila v finalu B.



Veliki finale je med lahkimi skifisti v repasažu lovil Hrvat. Med najboljšo šesterico sta vodili prvi dve mesti, Hrvat na četrtem pa je bil glede na prikazano realno prešibek za finale in boj za odličja.



Mladi Filip Matej Pfeifer se je med skifisti boril za finale C. Do treh četrtin dvokilometrske proge je bil še na položaju za uresničitev svojih želja, v finišu pa ni imel dovolj moči. S petim mestom ga v nedeljo čaka nastop v finalu D.

