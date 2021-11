Formula 1 podaljšala sodelovanje z dirkališčem v Barceloni

Kot so sporočili pri vodstvu tekmovanja formule 1, je vodstvo tekmovanja podaljšalo sodelovanje z dirkališčem Circuit de Barcelona-Catalunya. Kot so že zapisali pri F1, dogovor vključuje tudi izboljšavo steze in zgradb pred dirko prihodnje leto 22. maja.

»Ekipe in vozniki se veselijo vožnje po progi in vsakokratnega prihoda v Barcelono,« je izjavil generalni direktor F1 Stefano Domenicali.

Krožišče v bližini katalonske metropole, na katerem je svetovni prvak Lewis Hamilton nepremagan že vse od leta 2017, se uporablja za SP od leta 1991.