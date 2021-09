Francesco Bagnaia v Alcañizu do prve zmage med elito

Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v španskem Alcañizu. Na preizkušnji za veliko nagrado Aragonije je dosegel prvo zmago v karieri v elitnem razredu motoGP, potem ko je v zadnjih krogih odbil številne napade nekdanjega svetovnega prvaka, Španca Marca Marqueza (Honda). Tretji je bil Marquezov rojak, branilec naslova Joan Mir (Suzuki).



Bagnaia je že v soboto z zmago v kvalifikacijah nakazal, da je zrel za prvo zmago med elitno konkurenco ki ji je bil že nekajkrat blizu, pa se mu je vedno izmuznila. Danes je imel vse pod nadzorom večji del dirke. Dobro je startal, edini, ki mu je lahko sledil, pa je bil Marquez. Že pred polovico dirke je bilo jasno, da bosta vodilna dirkača, če ne bosta delala napak, odločala o zmagi.

Odločitev pol kroga pred koncem

Scenarij, ki so ga želeli videti ljubitelji motociklizma, se je začel uresničevati tri kroge pred koncem. Do takrat se je zdelo, da Marquez le čaka za Bagnaio na primeren trenutek za napad, je pa brez težav sledil njegovemu ritmu. A danes je naletel na zelo dobrega in predvsem zmage željnega tekmeca. Italijan ni popuščal niti za milimeter, dirkača pa sta uprizorila vrsto odličnih prehitevalnih manevrov. Pol kroga pred koncem je napako naredil Marquez. V zavoj je zapeljal prehitro, moral se je reševati prek robnika, Bagnaia se je takrat vrnil na prvo mesto, prednost pa je narasla na toliko, da Španec še enega napada ni mogel zrežirati.



Presrečni Bagnaia je po krstni zmagi med elito nekaj časa iskal besede, da bi lahko pojasnil, kako se počuti. »Težko povem kaj pametnega. Tako dolgo sem čakal, velikokrat sem bil blizu, a je vselej šlo kaj narobe. Zdaj je prva zmaga tu. Hvala moštvu, družini in dekletu, ki me tako podpirajo,« je dejal Italijan, ki ima v nižjih razredih moto2 in moto3 deset zmag.



Vodstvo v seštevku sezone je kljub slabši današnji predstavi, saj je bil šele osmi, zadržal Francoz Fabio Quartararo (Yamaha) z 214 točkami, Bagnaia (161) je drugi, Mir (157) tretji.



Naslednja preizkušnja čaka dirkače v SP že naslednji teden, ko bo v Misanu na vrsti preizkušnja za VN San Marina.

