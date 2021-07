Francoska težavnost za uvod rešena

Slovenski športni plezalci so se odlično odrezali v kvalifikacijah tekme za svetovni pokal v težavnosti v Briançonu. Luka Potočar je dosegel najboljši izid kvalifikacij, njegov uspeh pa je s tretjim mestom dopolnil Domen Škofic. Pri dekletih je bila Lučka Rakovec druga, zaostala je le za Američanko Natalio Grossman, Lana Skušek je bila peta.



V polfinalu so se Rakovčevi in Skuškovi pridružili še Vita Lukan z 12., Lucija Tarkuš s 15. in Tjaša Slemenšek s 25. časom kvalifikacij, Milan Preskar (30.) in Martin Bergant (31.) sta v moški konkurenci ostala brez napredovanja. To je sicer zadnja tekma pred olimpijskimi igrami v Tokiu, zato z izjemo enega ne nastopa nihče izmed olimpijcev.

