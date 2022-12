Francozi predvidevajo nadzor tudi s pomočjo umetne inteligence

Francoske oblasti bodo za pomoč pri nadzoru množic navijačev na olimpijskih igrah v Parizu 2024 predvidoma uporabile tudi varnostne sisteme umetne inteligence, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri tem pa ne bodo uporabili tehnologije za prepoznavanje obrazov.

Nadzor za sistem množic, ki ga načrtujejo v Parizu med olimpijskimi igrami, naj bi bil namenjen le preventivnemu delu, poroča AFP. Zaznal bo morebitne nerede oziroma sumljivo obnašanje, vendar naj pri ne bi prepoznaval posameznikov. Kot pojasnjujejo, bo takšna tehnologija uporabna predvsem na odprtih prostorih, kjer pričakujejo veliko obiskovalcev. Takšna dogodka bosta slavnostni prireditvi ob začetku in koncu iger, ki bosta potekala na in ob reki Seni, na obrežju se bo po pričakovanjih zbralo več stotisoč ljubiteljev športa.

V Franciji še vedno odmeva majsko dogajanje ob finalni tekmi lige prvakov, ki so jo zasenčili navijaški neredi in težave navijačev ob prihodu na stadion zaradi kaosa in gneče. Zato so se prireditelji iger in notranji minister Gerald Darmanin odločili za napredno nadzorno tehnologijo, ki pa ne bo posegala v zasebnost. Pridobljeni podatki olimpijskih sistemov namreč ne bodo povezani z drugimi sistemi, ki vsebujejo osebne podatke oziroma fotografije posameznikov, so novost razložili pri AFP.

Kot dodaja AFP, mora te varnostne načrte za OI potrditi še francoski parlament na januarskem zasedanju.