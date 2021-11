Fury: Naj jaz nokavtiram Usika

Ves boksarski svet živi v pričakovanju boja za Britanijo med težkokategornikoma Tysonom Furyjem in Anthonyjem Joshuo, ki naj bi se v zgodovino zapisal kot eden najbolj spektakularnih. Toda Fury se boji, da do njega nikdar ne bo prišlo.

Zato je znova pozval Joshuo, naj se umakne in dovoli njemu, da premlati Oleksandra Usika. Joshua je namreč septembra na Tottenhamovem štadionu v Londonu doživel presenetljiv poraz proti Ukrajincu in takoj izkoristil pravico do ponovitve dvoboja. Ciganskemu kralju Furyju to ni bilo všeč, saj meni, da bo AJ doživel nov sramoten poraz.

Oleksandr Usik je septembra presenetil favorita Anthonyja Joshuo. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

»Naj pusti mene v ring z Usikom. Kajti če bo izgubil, kar mislim, da bo, bo najin obračun splaval po vodi za vedno. Ker ne vidim možnosti, da bi borec po dveh porazih izzval prvaka. Če pa bi jaz nokavtiral Usika, bi sprejel izziv Joshue in potem nokavtiral še njega. Nato bi se upokojil in drugim pustil, da se stepejo za pasove,« je poln samozavesti Fury, ki je oktobra v Las Vegasu še drugič ugnal Deontaya Wilderja.

Dvoboj stoletja med Joshuo (32) in Furyjem (33) je sicer predviden za poletje 2022, po njem naj bi samo eden imel vse šampionske pasove. Joshua in Usik naj bi znova udarila v pesti februarja ali marca.